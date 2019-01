Twee auto's in brand gestoken in Escamp

De vlammenzee ontstond rond 02.40 uur vannacht. Toen de brandweer aankwam, stonden twee geparkeerde Volkswagens al volledig in brand. Een van de twee auto's was snel te blussen, bij de ander was dat moeilijker omdat de brandstoftank was gaan lekken. Daardoor wakkerde steeds opnieuw het vuur aan. De brandweer zette daarom bijzonder blusschuim in, One-Seven genoemd.



De politie gaat uit van brandstichting. Getuigen zouden twee mannen op een scooter zien stappen na de brandstichting.



