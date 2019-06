Twee auto's in lichterlaaie in Rijswijk

Column Leegsche­dels hebben we zat in deze stad

6:01 We kennen allemaal de term ‘een vernietigend rapport’. Fijn dat er af en toe een organisatie is die ons eraan herinnert wat dit ook alweer inhoudt. Deze keer is dat de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag die wordt gekielhaald door de Inspectie van het Onderwijs.