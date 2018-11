Twee auto's in vlammen op in Bezuidenhout

Rode Baretten schieten in Rijswijkse woningen

16:01 De Rode Baretten live zien oefenen in Rijswijk? Dat kan aanstaande donderdag in de Rijswijkse Idenburglaan, waar vijftig van deze elite militairen van de Luchtmobiele Brigade rond 14.00 uur in sloopwoningen met wapens aan het werk gaan.