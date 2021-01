Twee auto’s knallen tegen elkaar, één auto schiet door tegen viaduct bij Rijswijkseweg

Hagenaar (68) en Pijnacker­se (52) opgepakt voor brand in flat aan Rederijker­straat, politie rolt wietplanta­ge op

11:05 De recherche heeft vandaag een 68-jarige Hagenaar en een 52-jarige vrouw uit Pijnacker opgepakt in verband met een brand in een flat aan de Rederijkerstraat in Den Haag. In één van de kamers in de woning ontdekte de politie een hennepstekkerij met 1200 stekken en op de zolder een hennepkwekerij met zo'n 220 planten.