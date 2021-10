Twee auto’s botsen tegen elkaar op Binckhorstlaan in Den Haag

Bijna niemand gelooft nog in plan voor verhuizing van Haagse raamprosti­tu­ees: ‘Stop deze zinloze exercitie’

7:30 De verhuizing van de raamprostitutie uit de Geleenstraat en de Doubletstraat naar een erotisch centrum in de Sporendriehoek lijkt verder weg dan ooit. Vrijwel niemand gelooft nog echt in het ambitieuze plan dat de gemeente Den Haag geen cent mag kosten, zo bleek donderdagavond in het stadhuis.