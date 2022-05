Twee auto’s knallen op elkaar, beide bestuurders naar ziekenhuis gebracht

Werkstraf vrijwilli­ger voor ontucht in kleedhokje: ‘Als het nog eens gebeurt, hak ik mijn hand eraf’

Vrijwilliger Dirk (63) hielp al jaren patiënten in een Haags revalidatiecentrum, toen hij op 29 maart in de fout ging. In een kleedhokje raakte hij een dijbeen van een vrouw aan. De rechter veroordeelt hem tot een taakstraf en behandeling. De man zelf heeft veel spijt.. ,,Als het nog eens gebeurt, hak ik mijn hand eraf”, zei hij donderdag in de rechtbank.

13 mei