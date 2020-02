Twee avondwinkels in een avond slachtoffer van gewapende overval

Steekwapen

Twee uur later was het weer raak in Den Haag. Een avondwinkel aan de Zuiderparklaan werd overvallen. Een onbekende man kwam de zaak binnen en bedreigde de medewerker met een steekwapen. ‘Nadat er geld uit de kassa was buitgemaakt, ging de verdachte ervandoor in de richting van de Loenenstraat.’ Voor deze overval wordt er gezocht naar een man tussen de 19 en 25 jaar. Hij is ongeveer 1.90 lang en heeft een slank postuur. Hij had zwarte kleding aan en een zwarte sjaal voor zijn gezicht. Ook hij droeg zwarte handschoenen.