Twee bejaarde vrouwen slachtoffer van bankhelpdeskfraude

Vraag bij het nieuws Valt er dankzij Haagse zeeklimaat meer of minder sneeuw?

15 februari Het is winter, dat kan niemand zijn ontgaan. Er werd gesnowboard in Kijkduin en geschaatst op de Hofvijver. Maar is het Haagse zeeklimaat eigenlijk wel geschikt voor veel sneeuwval en ijzige kou? We gaan op zoek naar het antwoord op die vraag in de rubriek Vraag bij het nieuws.