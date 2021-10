Twee bewoners en vijf agenten naar ziekenhuis door koolmonoxide in woningen op Melis Stokelaan

Twee bewoners en vijf agenten zijn vanmiddag naar het ziekenhuis gebracht vanwege de aanwezigheid van koolmonoxide in drie woningen aan de Melis Stokelaan in Den Haag.

,,De koolmonoxide werd geconstateerd toen politie- en ambulancepersoneel aanwezig waren vanwege een medische inzet”, legt een woordvoerder van de brandweer uit. ,,Vervolgens zijn wij ter plaatse gegaan.” De brandweerlieden hebben enkele tientallen woningen ontruimd en gecontroleerd. ,,In drie woningen is koolmonoxide aangetroffen. In totaal zijn zeven personen naar het ziekenhuis gebracht.”

De politie laat weten dat vijf van de zeven slachtoffers, die naar het ziekenhuis zijn gebracht, agenten zijn. De andere twee zijn bewoners. Hoe het nu met hen gaat, is nog onduidelijk. ,,Het is nog niet bekend in welke toestand zij verkeren”, zegt calamiteitensite Regio15.

Nadat de brandweer de drie woningen had geventileerd was de koolmonoxide uit de panden verdwenen. Twee van de drie woningen waar de koolmonoxide werd geconstateerd zijn weer vrijgegeven. ,,Een woning blijft voorlopig nog afgesloten. De politie heeft daar een plaats delict gemaakt. Forensische experts doen onderzoek in de woning om na te gaan of er strafbare feiten zijn gepleegd.”

Koolmonoxide Koolmonoxide (CO) staat bekend als sluipmoordenaar. Het gas is niet te ruiken, zien of proeven, maar het kan levensgevaarlijk zijn. Als je hiermee onbewust te lang in een ruimte bent, kun je overlijden. Elk jaar sterven er gemiddeld 10 tot 15 personen door koolmonoxidevergiftiging in Nederland. De brandweer adviseert dan ook een goed werkende koolmonoxidemelder om dit te voorkomen.

