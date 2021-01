Twee bewoners in Duindorp keken naar een hossende menigte, maar zagen allebei iets anders

Van Zanen flink gegrild om demonstra­tie­feest­je in Duindorp: ‘Wij willen een stevige burgemees­ter’

13 januari Is Jan van Zanen te soft? De burgemeester kreeg het vanmiddag zwaar voor de kiezen in de Haagse raadzaal. Ook collegepartijen hekelden zijn aanpak van het ‘demonstratiefeestje’ op oudejaarsdag in Duindorp.