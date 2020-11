Twee bewoners naar ziekenhuis door vlammen in Uddelstraat: ‘Op meerdere plekken in de woning werd brand ontdekt’

Ome Ed gaat carbid­schie­ten: ‘Wat verboden is, is verplicht’

23 november ‘Verbod? Maakt mij geen ene reet uit’, bromt Ome Ed. ‘Ik heb me schuur vol met carbid en we hebben met de buurt twintig melkbussen bij mekaar gerausd. Wij gaan carbidschieten. Wat verboden is, is verplicht.’