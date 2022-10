Twee branden in korte tijd: rookontwikkeling in wasserette en geparkeerde auto in brand gestoken

Zaterdagavond hebben er in korte tijd twee branden gewoed in Den Haag. Eerst vond er een brand plaats in een wasserette aan de Vlierboomstraat, ruim een uur later stond verderop in de wijk een geparkeerde auto in brand op de Kamperfoeliestraat.