Twee brandjes in korte tijd in Leidschendam, man aangehouden na bedreigen agent

UPDATE Overleden zwemmer die vermist raakte bij Haagse Trekvliet­brug is 47-jarige man

14:17 De zwemmer die gisteren vermist was geraakt in het water langs de Trekvlietbrug aan de Neherkade in Den Haag, is gisteravond in het ziekenhuis overleden. Het slachtoffer is een 47-jarige man. Dat laat de politie vandaag weten.