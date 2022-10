Twee buschauffeurs onder invloed van drugs aangehouden bij controle langs A13

voetbal totaal RKAVV herovert koppositie en vierdeklas­ser stuurt nu al trainers weg: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Het amateurvoetbal stond afgelopen weekend weer bol van de bijzonderheden. In de vierde divisie heeft RKAVV de koppositie heroverd, Quick boekte een ietwat gelukkige overwinning en in de vierde klasse is de eerste trainer al op straat gezet. Wat gebeurde er dit weekend nog meer op de velden in de Haagse regio? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

9 oktober