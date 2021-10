Twee dagen dansen, zonder pauzes: Glenn (26) doet mee aan ‘zwaarste dansevent van Nederland’

Hagenaar Glenn Feddema is wel wat gewend als het op dansen aan komt. Van jongs af aan traint hij zo’n vijf uur per dag. ,,Stijldansen op hoog niveau is topsport.” En die trainingsuren hebben hun vruchten afgeworpen. Vijftien keer was de jonge danser Nederlands kampioen, negen keer Benelux kampioen en vóór corona stond hij in de top 10 van de werelddranglijst. Daarnaast werd hij drie keer verkozen tot danser van het jaar. In Nederland hebben we gek genoeg nauwelijks van hem gehoord, maar daar komt, dankzij zijn deelname aan de 50-urige dansmarathon van SBS6, waarschijnlijk snel verandering in.