Twee felle branden in Rijswijk: Vuur slaat van auto over op pand en schuur gaat in vlammen op

Eeuwig Den Haag Evacuatie van 1943 raakt Schevenin­gers nog steeds: ‘Na de oorlog herkende ik mijn ouders niet meer’

24 maart Voor de bouw van de Atlantikwall moesten in 1943 maar liefst 35.000 Scheveningers hun huis uit. Velen werden opgevangen in het oosten van het land. De ballingschap in evacuatieplaatsen veranderde hun leven. Evert de Niet deed er onderzoek naar.