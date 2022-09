Twee filialen Bakkerij Hessing - bekend van Haagsche kakker - failliet: ‘We hopen op een doorstart’

,,We hebben er echt alles aan gedaan om het tij te keren, bijvoorbeeld door nog meer in te zetten op online verkoop. Maar helaas, dat is niet gelukt”, zegt hij. ,,Een groot deel van onze omzet, zo’n veertig procent, was aan de horeca gerelateerd. Maar vanwege corona zijn er de afgelopen twee jaar veel klanten weggevallen. Dat kunnen we niet meer lijden, daarom hebben we zelf besloten om de faillissementen aan te vragen.”

Hessing is een begrip in Den Haag en vooral bekend van de Haagsche kakker: een ambachtelijk gevuld krentenbrood, met een vulling van amandelspijs, kaneel, roomboter en noten. De bakkerij heeft drie filialen in de stad: in de Theresiastraat in Bezuidenhout, aan de Denneweg in het centrum en in de Reinkenstraat in Duinoord. De bakkerij zelf is gevestigd in Voorburg en ook in Voorschoten aan het Treubplein is een vestiging van Hessing te vinden. De winkels in de Theresiastraat en op het Treubplein zijn gewoon open.