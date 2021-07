Twee gemaskerde mannen vallen woning binnen en bedreigen bewoner met wapen

Duizenden gebreken, maar huurders van geplaagd cultuurpa­leis Amare vertrouwen op snelle oplossing

2 juli Dreigt er een fiasco of valt het toch wel mee met de ellende bij cultuurpaleis Amare. De huurders weigerden het gebouw gisteren na oplevering in ontvangst te nemen, maar verwachten wel een oplossing voor de vele gebreken in het gebouw. ,,Misschien zijn we er met z'n allen volgende week al uit.”