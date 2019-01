Twee gewonden bij aanrijding op Benoordenhoutseweg

Video Hotel bij vliegveld Rotterdam enkele uren ontruimd na bommelding

10:30 Een hotel bij Rotterdam The Hague Airport is gisterenavond korte tijd ontruimd geweest vanwege een bommelding. Ruim drie uur na de melding liet de marechaussee weten dat de dreiging voorbij was. Er werden geen explosieven zijn gevonden. Momenteel wordt er nog onderzoek gedaan naar de melding.