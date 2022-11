Twee gewonden bij aanrijding tussen ambulance en busje van de Koninklijke Marechaussee

Column Kies voor middel­eeuws vermaak op het Binnenhof: de toeristen zullen toestromen

Het hart van de democratie krijgt een by-pass. Een opfrisbeurt is zeker nodig. Daar hoort u mij niet over. Het Binnenhof zakt in mekaar. Beton rot, het dak lekt, de muren zijn gescheurd, het riool verstopt en de wirwar van elektrische leidingen door het hele gebouw, waar geen touw meer aan vast te knopen is, bezorgd de brandweer voortdurende migraine.

