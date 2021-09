Twee gewonden bij botsing in Rijswijk

Naar Amare Peter Hendrikx: ‘Als het goed gaat in Amare, dan profiteert de hele stad mee’

15:03 Als Belg moest hij wennen aan de directe omgangsvormen van de Nederlander, maar inmiddels is Peter Hendrikx een echte Hagenaar. ,,Ik ben door de liefde hier gekomen”, zegt hij. ,,Ik zou voor Brussel kiezen, maar mijn vriendin zat in Den Haag.” Zeven jaar later zegt hij niet meer weg te willen. Den Haag ervaart hij als een prettige stad, die echter nog te weinig gebruik maakt van haar potentie. Wij spraken hem voor de rubriek Naar Amare.