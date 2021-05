Twee gewonden bij botsing tegen lichtmast op het Buitenom

Update Omgebrach­te vrouw Doornik­sestraat is 23-jarige Renée, verdachte is bekende Schevening­se ondernemer

25 mei Opnieuw is een rugbyster van HRC dodelijk slachtoffer van geweld. Na een melding van een brand werd de 23-jarige Renée gevonden aan de Doorniksestraat in Den Haag. De verdachte is een bekende Scheveningse ondernemer (41).