Twee gewonden bij brand in beautysalon aan Rubensstraat

Onbekenden gooien explosief in woning aan de Anna Bijnslaan, politie zoekt getuigen

12 december Nog onbekenden hebben gistermiddag rond 17.45 uur een explosie veroorzaakt in een woning aan de Anna Bijnslaan in Den Haag. Een voorwerp, vermoedelijk een projectiel, werd rond dat moment naar binnen gegooid en kwam uiteindelijk tot ontploffing. Er raakte niemand gewond bij het incident, maar de woning zelf is wel beschadigd geraakt. De politie is nog op zoek naar getuigen.