Twee gewonden bij brand in slaapkamer

column Van voetbal­wijs­he­den vind je helaas niets terug in de teksten van de bloedstol­len­de EK-lied­jes

14 juni Mario van der Ende schrijft over wat je als voetballer in je oren moet knopen. Dat blijkt iets anders te zijn dan wat je nu hoort op televisie in de rust van een wedstrijd. ,,Jammer genoeg heeft Rob Baan ons nooit echt geleerd knopen in onze oren te leggen.”