Twee gewonden bij ernstig geweldsincident Haagse ggz-instelling, verdachte (67) dood gevonden

VIDEO & UPDATEEen 36-jarige Rijswijkse en een 53-jarige man uit Rijswijk zijn vandaag ernstig gewond geraakt bij een geweldsincident bij Parnassia aan de Leggelostraat in Den Haag. De slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In een blauwe Renault Twingo, die in de directe omgeving stond geparkeerd, is een overleden persoon aangetroffen. Het gaat om de verdachte, een 67-jarige man uit Rijswjk.

Hoewel het onderzoek naar de toedracht en de achtergronden nog in volle gang is, is duidelijk dat de man uit de auto als verdachte van het incident op de Leggelostraat moet worden aangemerkt en dat hij zelf een einde aan zijn leven heeft gemaakt.

Ernstig

Zes ambulances en twee traumahelikopters rukten vanochtend uit nadat er rond 11.45 uur een melding binnenkwam van een schietpartij nabij de ggz-instelling. De twee slachtoffers, mogelijk medewerkers, zijn ernstig gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Of er daadwerkelijk is geschoten, kan de politie nog niet bevestigen. Zij spreken in elk geval van een ‘ernstig geweldsincident.’

Volledig scherm Twee personen zijn vandaag gewond geraakt bij een ernstig geweldsincident bij Parnassia aan de Leggelostraat in Den Haag.

In de blauwe Renault op de Haveltestraat, in de directe omgeving van de Leggelostraat, is een overleden persoon aangetroffen. ,,We onderzoeken of dit de verdachte is”, zegt de woordvoerder van de politie. De auto, met daarin het stoffelijk overschot, is inmiddels afgeschermd met een witte politietent.

Volledig scherm Twee gewonden na melding schietpartij nabij Parnassia in Den Haag

Verstoppen

Parnassia reageert geschokt op de situatie. De schietpartij zou in het pand begonnen zijn. Personeelsleden hebben zich verstopt op het moment dat er schoten werden gehoord. Een aanwezige psycholoog belde tijdens het schieten naar haar dochter. Ze zei aan de telefoon: ‘Er is geschoten. Ik ben me nu aan het verstoppen’ tegen haar kind.



Een omstander zegt dat de dader, een man, vervolgens naar buiten is gelopen en daar op nog iemand heeft geschoten. Of de schutter buiten ook nog iemand heeft geraakt, kan de politie (nog) niet bevestigen.

Met de dood van een verdachte vervalt zijn rechtsvervolging, wel doet de recherche verder onderzoek naar de omstandigheden rondom dit incident. Dat alle betrokkenen uit Rijswijk komen, lijkt vooralsnog op toeval te berusten en geen link met het incident te hebben.

Reactie burgemeester Jan van Zanen ,,Er heeft zich rond het middaguur een ernstig geweldsincident voorgedaan in de Leggelostraat”, zegt de Haagse burgemeester Jan van Zanen vanmiddag in een reactie. ,,De omgeving is afgezet. De politie doet op dit moment onderzoek. Voor zover nu bekend, zijn er bij het incident twee mensen gewond geraakt en is één overleden persoon aangetroffen van wie wordt onderzocht of dit de verdachte is. Ook voor omstanders van dit incident is de impact en de schok groot. Daarvoor komt hulp beschikbaar. Ik leef mee met de getroffenen en hun naasten en geliefden die zich nu grote zorgen maken.”

