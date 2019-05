Twee gewonden bij keukenbrand in woning aan de Waterviolier

PvdA grootste van Den Haag: ‘We pakken ontevreden kiezers terug’

14:37 De sfeer is opperbest bij de Haagse PvdA nu gebleken is dat de partij vorige week bij de Europese verkiezingen in de stad de meeste stemmen heeft getrokken. Fractievoorzitter Martijn Balster voorspelt dat zijn partij ontevreden kiezers wegtrekt bij Groep de Mos.