Twee gewonden bij steekincident in Laak, één man opgepakt voor mogelijke betrokkenheid

De huldiensten rukten rond 01.00 uur naar de straat omdat er een melding was binnengekomen van een steekincident. Na behandeling door ambulancepersoneel zijn twee personen naar het ziekenhuis gebracht.



In een nabijgelegen woning aan de Hasebroekstraat hield de politie een man aan voor mogelijke betrokkenheid. Ook andere aanwezigen in de woning werden gecontroleerd.



Wat zich precies in de straat heeft afgespeeld is vooralsnog onduidelijk. ,,We zijn nog bezig met het onderzoek”, meldt de politie.