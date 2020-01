Twee gewonden door ongeval op de Laan van Delfvliet

Politie ontvangt mensen die uitgaan van brandstich­ting bij flat aan de Laan van Wateringse Veld

13:54 De politie staat vandaag en morgen met een zogeheten mobiele container op de Laan van Waterings Veld, ter hoogte van de Dublinweg, om mensen te ontvangen die willen praten over de vermoedelijke brandstichting in de nabijgelegen flat. De brand bij het appartementencomplex ontstond op 1 januari, in totaal raakten twaalf mensen gewond.