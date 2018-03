Twee gewonden door steekpartij op Glasblazerlaan

De politie is met veel eenheden ter plaatse om de toedracht van de steekpartij te onderzoeken. Hierbij werd op straat een deel van een mes aangetroffen, zo meldt calamiteitensite District 8. De plaats delict is met politielint afgezet.

De steekpartij vond plaats in de buurt van een school. Het is niet bekend of de school al uit was toen het incident plaats vond. Wel waren er nog kinderen in de omgeving, zij worden in school opgevangen.