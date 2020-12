Twee gewonden na botsing tussen scooter en brommer op de Fruitweg

Topdrukte in teststra­ten voor kerst: ‘Niemand wil zijn oude moeder besmetten met corona’

7:00 In aanloop naar de feestdagen is het razend druk in de snelteststraten in Den Haag en omstreken. Mensen nemen met kerst het zekere voor het onzekere. ,,Niemand wil z’n oude moeder met corona besmetten’’, zegt Wesley van Heugten, die een commerciële testlocatie heeft in Nootdorp. ,,En geef ze eens ongelijk.’’