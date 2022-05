Twee grote hennepkwekerijen opgerold rond Zuiderpark, politie vindt ruim 1300 planten

Politieteam Zuiderpark heeft na anonieme tips twee hennepkwekerijen kunnen ontmantelen. Bij de kwekerijen werden in totaal ruim 1300 planten aangetroffen. De gemeente is geïnformeerd over de hennepkwekerijen om eventuele bestuurlijke maatregelen te nemen.

In een flat aan de Erasmusweg werd afgelopen vrijdag de eerste kwekerij ontmanteld. Na een tip zijn agenten de woning binnengegaan en troffen een kwekerij met 840 bijna volgroeide hennepplanten aan. In dezelfde woning was in maart vorig jaar ook al een hennepkwekerij aangetroffen. Er stonden toen 847 hennepplanten.

Vervolgens werd dankzij een anonieme melding vanmiddag ook een hennepkwekerij aangetroffen in een portiekwoning in de Velpsestraat. Hier stonden 475 jonge hennepplanten. Er was al enige tijd sprake van wateroverlast en ook was er regelmatig een sterke henneplucht te ruiken.

Niet bewoond

Beide woningen werden niet bewoond en waren volledig ingericht op het kweken van wiet. Ook was er in beide woningen sprake van een zeer brandgevaarlijke situatie. Zo werd er continu bijna 35 ampère gemeten op de Erasmusweg, terwijl normaal huiselijk stroomgebruik niet hoger is dan kortdurend 6 ampère. De zekering in de meterkast van de portiekwoning aan de Velpsestraat was voorlopig verzwaard. In beide gevallen was er sprake van diefstal van stroom.

