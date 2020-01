Twee Haagse mannen en een vrouw uit Bergambacht aangehouden voor zeven winkeldiefstallen in Zoetermeer

,,Door de recherche is naar alle zeven diefstallen een onderzoek ingesteld”, laat de politie weten. ,,Tijdens dit onderzoek kwam naar voren dat de drie verdachten die zijn aangehouden vermoedelijk bij alle zeven diefstallen betrokken zijn geweest.” De drie konden vanmorgen worden aangehouden. ,,Zij zitten op dit moment vast en worden gehoord.”

Een van de diefstallen waarbij de drie verdachten betrokken zouden zijn geweest gebeurde op 23 december in een supermarkt in Rokkeveen. ,,Ze wilden daar met een volle kar de supermarkt in winkelcentrum verlaten, zonder te betalen. Een alerte winkelmedewerker merkte dit op, en ging achter de verdachten aan.” Na een korte confrontatie tussen de verdachten en de medewerker, sloegen de dieven op de vlucht.