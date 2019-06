Twee Haagse verdachten blijven vastzitten voor omvangrijke diefstallen uit klusbussen

De Haagse rechtbank laat twee Hagenaren die betrokken zouden zijn bij de omvangrijke diefstal van gereedschap uit klusbussen langer in voorarrest. De mannen zitten al bijna vier maanden vast, nadat de politie in een opslagbox bij de Shurgard in Rijswijk de gestolen waar had gevonden.

Agenten hielden daar een van beide verdachten, een 35-jarige Hagenaar, aan. Hij is volgens het Openbaar Ministerie ook gelinkt aan de vondst van een grote hoeveelheid gestolen gereedschap vorig jaar maart door de politie in Loosduinen. Toen werden al 300 stuks gereedschap gevonden op verschillende plekken.

De 35-jarige verdachte was vrijdag zelf niet op een zitting van de Haagse rechtbank. Hij bleef liever in zijn cel. Zijn advocaat vroeg om opheffing van het voorarrest van de verdachte. De Hagenaar zou betrokken zijn geweest bij de diefstal van slechts acht stuks gereedschap, zei de raadsman. Dat de verdachte werd aangehouden bij de Shurgard in Rijswijk wilde niets zeggen. Hij was volgens de advocaat niet de huurder van de box. De officier van justitie verzette zich tegen vrijlating van de verdachte.

Onzin

Er is volgens de aanklaagster een grote kans dat de Hagenaar, als hij vrijkomt, opnieuw in de weer gaat met gestolen gereedschap. “Hij blijft maar doorgaan.” De tweede verdachte, een 48-jarige Hagenaar, was vrijdag wel op de zitting. “Het is allemaal onzin”, zei hij kortaf over de beschuldigingen van het Openbaar Ministerie over de diefstal van gereedschap.

Volgens de rechtbank zijn de verdenkingen tegen beide mannen ernstig genoeg om ze vast te houden. Binnen drie maanden is er een nieuwe zitting over de zaak. Mogelijk dat er dan ook een derde verdachte in de zaak is aangehouden.