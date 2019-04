Twee Hagenaars aangehouden voor liquidatie op Farid Souhali in 2017

Voortvluch­tig lid van Haagse heroïnefa­mi­lie alsnog opgepakt, hij moet nog 3 jaar de cel in

16:36 Nourretin C., een lid van de Haagse heroïnefamilie, is deze maand opgepakt door het EVA-team van de politie Den Haag. Dat meldt de politie vandaag. De broer van Bakki C. probeerde zijn straf van drie jaar cel te ontlopen door van de radar te verdwijnen. De politie wist de man toch aan te houden.