Twee Hagenaren opgepakt na nachtelijke rooftocht in Zeeland

'Zeg nee tegen Steve Jobs-school in Den Haag'

11:32 Groep De Mos/Hart voor Den Haag gaat vanmiddag tijdens een commissievergadering proberen de komst van de Steve Jobsschool in Laak tegen te houden. De grootste partij in de Haagse gemeenteraad maakt zich, net als andere partijen, ernstige zorgen over de onderwijskwaliteit.