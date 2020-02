Twee Hagenaren opgepakt voor ontvoering 33-jarige man uit Eindhoven

De politie kreeg rond 23.00 uur meerdere meldingen binnen dat een man op de Harpstraat in Eindhoven tegen zijn wil een auto werd ingesleept door twee mannen. Volgens buurtbewoners heeft het slachtoffer meerdere malen om hulp geroepen. Bij aankomst vonden de gealarmeerde agenten meerdere eigendommen van de man op straat. Ook stond zijn auto nog met de achterklep open geparkeerd in de straat.

Klemgereden

Direct werd een buurtonderzoek gestart naar de zaak. ,,Hierdoor werd al snel duidelijk in wat voor auto de man was meegenomen”, laat de politie weten. De auto werd opgespoord en werd niet veel later klemgereden in de Utrechtse wijk Overvecht. Een van de Hagenaren deed nog een poging om aan de agenten te ontsnappen. ,,Bij de achtervolging van deze verdachte werden waarschuwingsschoten gelost. Later werd hij in de bosschage aangetroffen en aangehouden.”