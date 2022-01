Twee ‘handgranaten’ vernielen vier woningen in Den Haag: ‘Leek wel een oorlogsgebied’

van wieg tot graf Piet wilde 'nooit geen vrouw meer', maar is dankzij het gezin van zijn broer geen dag alleen geweest

Hij kwam bij z’n broer en schoonzus logeren. De mannen werkten samen als tuinder op het boerenbedrijf van hun vader aan de Lange Kleiweg in Rijswijk, daar waar nu de Plaspoelpolder is. Omdat hun moeder naar zussen in Amerika op vakantie ging, was het praktisch als hij voor een paar weekjes bij z’n broer ging logeren. Dat was 66 jaar geleden. Hij is nooit meer weggegaan. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Piet van der Salm (4 maart 1925 - 29 november 2021)

3 januari