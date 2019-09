Twee jaar cel geëist voor bedreigen Hagenaar in slaapkamer met mes

Deze Amsterdammer hoorde dinsdag bij de Haagse rechtbank een celstraf van twee jaar tegen zich eisen voor het onaangekondigde bezoekje in de slaapkamer en het dreigbericht. De verdachte ging er vanuit dat zijn ex-vriendin een relatie had met de Hagenaar. Op 27 mei dit jaar werd de Hagenaar wakker doordat de Amsterdammer om 07.30 uur aan zijn bed stond. De verdachte zou hem toen een mes tegen de keel gedrukt hebben, waardoor het slachtoffer een kras in zijn nek opliep.

De Hagenaar wist de politie te waarschuwen, die de Amsterdammer oppakte op het Centraal Station in Den Haag, waar hij de trein terug naar zijn woonplaats wilde pakken. Het slachtoffer noemde de verdachte dinsdag bij de Haagse rechtbank ‘een gevaar voor de samenleving’. ,,Hij is een sadist die er genot aan beleeft om anderen compleet gek te maken”, verklaarde de Hagenaar tijdens de zitting. Volgens het slachtoffer had hij geen relatie met de ex van de Amsterdammer.

Sms

De Amsterdammer gaf bij de rechtbank toe de sms met dreigende tekst verzonden te hebben. De tekst moest de rechtbank niet al te serieus nemen, vond de Amsterdammer. ,,Mijnheer zijn kop zit er toch nog op?”

Hij gaf ook toe dat hij een bezoekje had gebracht aan het slachtoffer in Den Haag. Dat was echter niet om hem een mes op de keel te drukken. Hij was er alleen om een gezellig kopje koffie te drinken met de Hagenaar. Het slachtoffer zou hem ook gewoon hebben binnengelaten. ,,Ik ben echt niet via de schoorsteen naar binnen gegaan.”

Volgens de bedreigde Hagenaar is de Amsterdammer via de kelder zijn appartement stilletjes binnengeslopen. Daar ging de officier van justitie ook vanuit. Ze wees op het ‘enorme’ strafblad van de Amsterdammer. De aanklaagster eiste, naast de celstraf van twee jaar, dat de man ook twee voorwaardelijke celstraffen van zes maanden en twee maanden alsnog uitzit.

Uitspraak over twee weken.