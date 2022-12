Twee jaar cel voor aanrijden rioolwerker, die als pop door de lucht vloog

Celstraf voor jaloerse Rijswijker die blootvoet­se vriendin door gebroken glas een auto insleurde

,,Je bent van mij en je gaat nergens heen’’, zei de Rijswijker Selman K. (36) tegen zijn vriendin op 27 januari. Hij was laaiend op haar dat ze die nacht had doorgebracht bij een vriendin aan het Schalk Burgerplein in Den Haag.

20 december