Twee jaar cel voor geweldsexplosie in ‘kappersoorlog’, hoger beroep ingetrokken

De Haagse kapper die vorige maand veroordeeld werd voor diefstal met geweld en mishandeling in een concurrerende zaak in Rijswijk, heeft zijn hoger beroep ingetrokken. Hij werd veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van twee jaar.

Deepaksain M. (45) stormde in mei van dit jaar met een aantal kompanen de barbershop aan de Rijswijkse Lindelaan binnen om daar kappersstoelen weg te halen. Die had hij aan de nieuwe zaak verkocht, maar ze waren nooit afbetaald. Dat liep aanvankelijk op Facebook hoog op met dreigende taal over en weer, maar mondde uiteindelijk uit in de geweldsuitbarsting in de kapperszaak.

Wolfpack

De actie ging met veel geweld en intimidatie gepaard, zo bleek uit de camerabeelden. Er werd onder meer met een hoofdsteun van een kappersstoel geslagen. De officier van justitie omschreef dat tijdens de rechtszaak: ,,U bent aan het delegeren. U bepaalt wat daar gebeurt. U bent de ‘leader of the wolfpack. In de zaak was ook de zoon van de eigenaar, 16 jaar oud. Een stagiair was zo bang dat hij zichzelf op het toilet opsloot en de politie belde.”

Het Openbaar Ministerie eiste eind augustus een gevangenisstraf van drie jaar cel tegen hem. De rechter veroordeelde hem uiteindelijk tot twee jaar cel. Ook moet M. drie slachtoffers schadevergoedingen betalen, uiteenlopend van ruim 1000 euro tot meer dan 4100 euro.

Automatisch wapen

Saillant detail was dat de Rijswijkse kapperszaak waar de stoelen uit gesleept werden in de nacht voorafgaand aan de rechtszaak onder vuur werd genomen, vermoedelijk met een automatisch wapen. Verdachte M. ontkende daar iets mee te maken te hebben. De beschoten zaak ging de volgende dag gewoon weer open, maar werd door de burgemeester van Rijswijk voor een periode van drie maanden gesloten.

Volgens een woordvoerder van de rechtbank was er aanvankelijk wel hoger beroep aangetekend, maar is dit later weer ingetrokken. ,,De uitspraak staat nu als onherroepelijk in ons systeem.” De advocaat van M. wil niet op de zaak ingaan zonder eerst met zijn cliënt overlegd te hebben.