Twee jaar cel voor Hagenaar die miljoenen van FloraHolland verduisterde

Overboekingen

De zaak kwam aan het licht doordat financiële autoriteiten de vele overboekingen verdacht vonden. Dat was ook de reden dat de goksite de rekening blokkeerde. Twee weken geleden bleek dat G. eigenlijk opgelucht was dat hij tegen de lamp was gelopen. Want nu zou hij tenminste geholpen kunnen worden. Een garantie voor succes is dat overigens nog niet. G. is in het verleden namelijk eerder in behandeling geweest voor zijn gokverslaving.