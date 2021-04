Twee jaar cel voor meesleuren man op motorkap

Het voorval zorgde voor consternatie in de Haverschmidtstraat. Op de camerabeelden die in de rechtszaal werden vertoond, is gegil te horen. Te zien is hoe het busje van Ferdi F. ‘s avonds rond zes uur door de straat rijdt, met een man voorop. De wagen komt tegen geparkeerde auto’s tot stilstand. Het slachtoffer is er dan al vanaf gevallen. ,,Die had wel drie engeltjes op zijn schouder. Het is een wonder dat hij dit heeft overleefd”, zei de officier van justitie.