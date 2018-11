Twee jaar geëist tegen Hagenaar voor illegale medicijnhandel

Hagenaar Reinder G. had volgens het OM maar liefst 290.000 pillen en gels in bezit toen de politie hem eind 2016 oppakte. Hij zou gehandeld hebben in allerlei soorten anabolen steroïden, afslankmiddelen, slaap- en kalmeringsmiddelen, en in het lust opwekkende middel Kamagra. ,,Mijnheer dreef een grote clandestiene apotheek”, zei de officier van justitie vandaag in de Haagse rechtbank.

De aanklager eiste een celstraf van twee jaar tegen de 39-jarige Hagenaar. In december 2016 vielen agenten zijn sportschool aan de Jan Thijssenweg in Rijswijk binnen nadat ze hem drie maanden hadden geobserveerd. Bij de politie waren verschillende meldingen binnengekomen dat hij vanuit zijn bedrijf in anabole steroïden handelde. Met zijn Mercedesbus zou hij andere sportschoolhouders in Nederland van de verboden spierversterkende middelen hebben voorzien.

Ook verstuurde hij vanuit een postkantoor in Wateringen dozen met illegale geneesmiddelen het land in, aldus het OM. In de opslag van Shurgard in het Westlandse dorp vonden agenten drie boxen met anabolen steroïden, en andere geneesmiddelen waarvoor Reinder G. geen handelsvergunning had. Daarbij zaten ook zware medicijnen, vertelde de officier van justitie. “Onjuist gebruik ervan kan fatale gevolgen hebben, zonder begeleiding vormen ze een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.”

‘Niet zo erg’

De Hagenaar deed daar zelf luchtig over tijdens de rechtszitting. ,,In mijn ogen is het allemaal niet zo erg”, zei de verdachte. ,,Wat gezond is of niet, dat staat tegenwoordig niet meer vast. In de sport wordt ook van alles gebruikt als er geld mee verdiend kan worden.” Hij had nooit aan kinderen verkocht, verzekerde hij de rechtbank. ,,Dat kan natuurlijk niet.”

G. was het handeltje in anabolen erbij gaan doen omdat zijn sportschool niet lekker meer liep. Door de moordende concurrentie van de goedkope fitnessketens, ging hij op zoek naar neveninkomsten. Die handel bestond echter vooral uit legale voedingsstoffen, vertelde G. de rechtbank. Hij bestreed dat hij drie boxen in de Shurgard had gehuurd.

Handlanger

G. is niet de enige verdachte in de illegale geneesmiddelenzaak. Woensdag behandelt de rechtbank de zaak tegen een 38-jarige Hagenaar, die volgens het OM veel handelde in lustopwekker Kamagra. Maxime van D., een 30-jarige vrouw uit Den Haag, was een belangrijke handlanger van deze verdachte, zo denkt de officier van justitie.

De vrouw werd in december 2016 aan de Industriestraat in Naaldwijk opgepakt, bij een loods waar illegale medicijnen werden verpakt. Agenten troffen er 250.000 pillen en ampullen aan. ,,Mevrouw was een soort bedrijfsleider”, verklaarde de officier over deze verdachte. Ze zou de Kamagra opgehaald hebben bij een leverancier, en zou ook een website hebben beheerst waar de lustopwekker besteld kon worden.

De vrouw wilde alleen zeggen dat ze door anderen “gebruikt en misbruikt” is. Het OM eist tegen haar een celstraf van negen maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk.