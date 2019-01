Twee jaar na zijn dood is Chuck Deely nog steeds in de stad te vinden

In het najaar van 2017 begon kunstenares Sophia Brems met een muurschildering van Deely in de Haagse tramtunnel. Het kunstwerk van vier meter hoog en twintig meter breed is tot op heden nog steeds te zien. ,,Je kon hem eigenlijk niet missen. Ik heb altijd met veel liefde naar hem geluisterd’’, vertelde ze destijds. Op de schildering is Chuck te zien met ‘flardes’ die kenmerkend zijn voor Den Haag: de Haagse tieten, een tram en zijn gitaar.



Precies een jaar na zijn overlijden kwam de oude stek van Deely – hij was vaak te vinden bij de Bijenkorf in de Grote Marktstraat – weer tot leven. Met een gitaar, tamboerijn, ukelele en cajon bracht meester Dennis van de Paul Krugerschool met een aantal leerlingen een eerbetoon. ,,Ik zag hem vaak spelen en heb veel spijt dat ik nooit een cd van hem kocht. Hoe langer ik me in hem verdiep, hoe meer ik wou dat ik hem beter had leren kennen. We delen dezelfde passie voor muziek’’, gaf de docent als reden voor het eerbetoon.



Een gigantische muurschildering, een herdenkingsdienst, een eerbetoon. Het eerste jaar na de dood van Chuck was hij toch niet helemaal uit Den Haag verdwenen. Ook het afgelopen jaar bleef hij de gemoederen bezighouden. Zo werd in juni 2018 een boek over zijn leven gelanceerd, toepasselijk op zijn vaste stek bij de Bijenkorf in het centrum. De titel: Chuck was in Den Haag. Schrijfster Ineke Bosman was al met de biografie bezig voordat Deely overleed. ,,Toen Chuck een keer bij ons thuis kwam eten - mijn man is ook Amerikaans - heb ik hem gevraagd of ik zijn levensverhaal mocht horen. Hij zei ja. Ook zei hij: ‘Ik ken iedereen, maar niemand kent mij. Ik wil graag mijn eigen levensverhaal terughoren.’ Wat niemand toen nog wist, was dat hij in zijn laatste levensjaar zat.’'