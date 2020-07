Twee jaar zitten voor dollemansrit waarbij wegwerkers weg moesten springen

Interview Wethouder Bruines moest Den Haag halsover­kop uit coronacri­sis helpen: 'Economie moet weerbaar­der worden’

14:36 Het is de meest heftige periode in haar carrière als bestuurder. Als wethouder economie had Saskia Bruines het de afgelopen maanden misschien ook wel het zwaarst van alle bestuurders in de gemeente Den Haag. ,,Alles moest in een keer dicht. Het was zo onwerkelijk.’’