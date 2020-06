Twee jonge surfers vonden lichaam Mathijs: ‘Alsof ze voelden dat er iets was daar’

‘Enorme opluchting’. Dat is het overheersende gevoel in de surfscene van Scheveningen nu zeker is dat Mathijs is gevonden.

Dat zegt Pat Smith, de Haagse nachtburgemeester die in de loop van de weken woordvoerder is geworden van de surfers na het drama. ,,De ouders van Mathijs zijn vanmiddag ook op het strand in Scheveningen geweest.”

Volgens Smith is het lichaam van Mathijs ontdekt door twee jonge vrouwelijke surfers die een wandeling maakten over het Noordelijk Havenhoofd. ,,Alsof ze voelden dat er iets was daar”, zegt Smith. De twee zijn door andere surfers opgevangen in The Shore, het epicentrum van de surfscene in Scheveningen.

Paddle out