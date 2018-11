Twee jongeren belagen 78-jarige met steek- en een vuurwapen

De man fietste rond 01.50 uur op de Loosduinseweg in de richting van de Regentesselaan. Op de kruising met de Gaslaan werd hij plots belaagd door de twee overvallers. Het duo kon een geldbedrag buitmaken en vluchtte te voet de Gaslaan in.



Van de verdachten ontbreekt sindsdien elk spoor. De politie doet een beroep op getuigen van de beroving. Het gaat om twee jongeren die volledig in het zwart gekleed waren. Ze waren tussen de 20 en 25 jaar oud en ongeveer 1.75 meter lang.



