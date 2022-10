Twee keer in een week tijd: nummer 43 knalt tegen horrorpoller

Papier van lakens en armband van zwembadje: met deze krat moet afvalberg in Den Haag kleiner worden

Een ansichtkaart versturen die gemaakt is van een oud laken? Of een armbandje dragen dat ooit een zwembadje was? Dat kan allemaal, gewoon door afval niet in de prullenbak maar in de Spullenbak te gooien. Met dit nieuwe initiatief krijgt restafval in Den Haag een nieuw leven. ,,Het mooie is: we helpen nu ook mensen aan het werk.’’

12:02