Twee kleuters vallen in week tijd van grote hoogte uit raam: ‘Je kunt je kind geen tel alleen laten’

Ambtenaren en wethouders moeten voortaan de trein pakken

17:35 Haagse wethouders, ambtenaren en gemeenteraadsleden moeten voortaan de trein pakken naar buitenlandse steden die in de buurt liggen. In 2018 zijn gemeentelijke medewerkers bijvoorbeeld 29 keer naar Londen gevlogen, geen enkele keer werd de trein genomen. De Partij voor de Dieren (PvdD) ziet dit graag anders en diende daarom een initiatiefvoorstel in. De Haagse gemeenteraad neemt dat voorstel aan.