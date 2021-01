Twee maanden cel voor relschopper (19) voor gooien van steen naar politiebus: ‘Weet niet wat me bezielde’

Billenknij­per joeg vrouwen angst aan in tramlijn 2: ‘Het is moeilijk om me in te houden’

25 januari Een billenknijper maakte maandenlang tramlijn 2 in Den Haag onveilig. Hij heeft mogelijk meer dan tien vrouwen aangerand, maar ze deden niet allemaal aangifte. ,,Het is moeilijk om me in te houden”, zei verdachte Hamza A. maandag in de Haagse rechtbank. De vrouwen durven niet meer in het ov. Het OM eiste tbs tegen de man.